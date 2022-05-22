БАТЭ — «Гомель». Слишком скользкий… счет или Мистическая 62-я минута

Итак, господа, ремейк двадцатилетней давности произошел! Ладно, с оговоркой на минимальной в этот раз победой гомельчан. Но и символичности хватало. 62-я минута и тогда, в 2002 году, и сейчас стала фатальной для БАТЭ. По делу ли результат? Сложно говорить, ведь победители в любом случае заслужили свой трофей вне зависимости от важности и принципиальности соревнования. Впрочем, по порядку.



Обе команды подошли к решающей игре с аналогичными потерями по дисквалификациям. БАТЭ потеряли Бочерова, а гомельчане — Макася. Нельзя говорить о том, что потери стали невосполнимыми, замены в виде Носко и Гоголашвили вышли равноценными, поэтому можно резюмировать: финалисты сыграли в своих условно-оптимальных составах. Котировки букмекеров, да и взгляды нейтральных болельщиков, несмотря на любые условности, относили борисовчан к фаворитам. Немудрено, команда Александра Михайлова сегодня выглядит самой собранной и структуризированной командой страны. Но, как известно, в таких матчах, как на «Динамо» все решает случай и настрой. А в этот майский вечер еще и погода. Уж она-то и сыграла главную роль в кубковом спектакле. И пусть «Театром мечты» называют манчестерский «Олд Траффорд», но в центре Минска постановка была не менее драматичной.



Первый тайм оставил однозначное впечатление превосходства БАТЭ над соперником. Первый момент у Малькевича возник уже на тринадцатой минуте. К слову, Носко, который был призван заменить Бочерова очень грамотно разгонял атаки. А вот Драгуну пришлось играть ниже, видимо, опираясь на свой класс в разрушении атак. Возможно, это сыграло свою скрипку в оркестре атак борисовчан — номинальные хозяева сделали акцент на качественные забросы от Носко, нежели наступление в короткий пас с помощью капитана. Как итог: края защиты «Гомеля» откровенно трещали по швам. После одной из таких фланговых атак БАТЭ и заработал результативный угловой. Сложно обвинять кого-то персонально в пропущенном голе от Якова Филиповича, хотя теоретически Яшу должен был держать Сокол. Но борисовские игроки, грамотно сделали обманное движение корпусом и оставили не у дел линию защиты гомельчан. 21-минута — и счет открыт. Сразу же парни Михайлова добавили в прессинге и Бессмертный с Миличем уже через семь минут могли зажигать «двойку» на табло — отскок от мокрого газона подвел нападающих. Безумно прекрасен был Виллюмссон — два-три защитника, постоянно висящие на нем, ни разу не смогли добиться успеха. Сильны Бессмертный с Малькевичем, на классе вся оборонительная линия… Но ведь 1:0 — слишком скользкий счет, если вы понимаете, о чем мы.



И вот здесь стоит перейти к главному герою (пусть Сергей Матвейчик не обижается) — проливному дождю. Еще в первой половине игры было понятно, что футбол не выйдет однообразным и прагматичным — уж слишком велик был риск ошибиться при такой погоде. И если первый тайм команды (в частности, БАТЭ) условия выдерживали, то после перерыва заиграла совершенно другая композиция. Нет, мы не будем говорить, что на излишне скользком газоне «Гомель» преобразился и начал давить борисовчан к воротам Кудравца, но ощущение, что «шара» залетит не покидало минуты эдак с 50-й. Сказано-сделано! Уже на вышеупомянутой 62-й минуте подачу Матвейчика из практически рабочей ситуации замкнул… Бордачев! При этом мало того, что ему никто не подсказал, что мяч спокойно заберет Кудравец и его не нужно трогать, так и «отметился» все тот же дождь — Максим срезал в свои ворота, чем ошарашил определенную часть болельщиков на «Динамо», коих, к слову, было немало.



Началось самое интересное. Гомельчане почувствовали запах крови и рванули вперед с утроенной силой. Да, защита борисовчан была все так же технична и надежна, но желание быстрее перейти в атакующую фазу подводило и Якова Филиповича, и Бордачева, которые поднимались практически к центральному кругу. Это приводило к тому, что реактивный Адеола и столбообразный Гоголашвили систематически часто принимали дальние передачи гомельских полузащитников и постоянно находили возможность убежать на рандеву с Кудравцом. Показалось, что такая небрежность БАТЭ может аукнуться, но прилетело совсем откуда не ждали. Матвейчик снова получил мяч на правом фланге и навесил в штрафную. Ладно, сделаем оговорку, как сам Сергей признался после игры: «Я бил. По крайней мере в сторону ворот». Суть совсем в другом. Мяч прилетел к Кудравцу, который не смог его зафиксировать и выронил за линию ворот. Говорить о том, как в тот момент вскочило «Динамо» бесполезно — думается, даже в Гомеле услышали этот возглас болельщиков — при том и одной, и другой команды. 67-я минута — команда Невинского вышла вперед и в этот момент стойкое ощущение потерянной игры для БАТЭ окончательно устоялось.



Еще двадцать с лишним минут прошли в качелях — при этом преимущественно с дальними забросами. Отличиться была возможность и у Драгуна, и у Панти, где между этими моментами затесались три заблокированных удара борисовчан из штрафной, каждый из которых сопровождался громким «УУУХ» от фанатов «Гомеля». Стоит в это «Лебединое озеро» запустить и гадкого утенка — уж очень картинно тянули время Аффи и Адеола уже в компенсированное время — из четырех добавленных минут на газоне футболисты провели не менее трех. Но в таких случая приходится говорить банальностями — победителей не судят.



Итак обновленный Кубок, который похож на творение неопытного гончара — уж сильно чаша напоминает пластилиновую поделку из детского сад — достался «Гомелю». Говорить о том, что им повезло? Если бы не погода, голов бы не было? Ошибки БАТЭ — только их проблемы? Все так, вот только если бы не огонь в глазах парней Невинского, если бы не рвение каждого отдельно взятого игрока в зеленой форме — разве смогли бы гомельчане подарить нам такую драму? А ведь мы ее, безусловно, заслужили.



БАТЭ — ГОМЕЛЬ — 1:2

Минск. 21 мая. Стадион «Динамо». 19.00. Билет — 4−8 рублей. 10 587 зрителей.

Судьи — В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

БАТЭ: Кудравец — Нечаев, Я. Филипович, Носко (Громыко, 73), А. Филипович, Бордачев, Виллюмссон, Драгун (к), Бессмертный (Шуманский, 63), Милич, Малькевич.

Запасные: Дергачев, Камара, Некрасов, Сазончик, Володько.

ГОМЕЛЬ: Садовский — Кучинский, Матвейчик, Сокол, Аффи, Костров (к), Потапенко (Совпель, 56), Ануфриев (Ермакович, 88), Алексиевич, Адеола (Кузьменок, 93+), Гоголашвили (Пантя, 81).

Запасные: Ковалев, Мирошников, Царенко.

ГОЛЫ: 1:0 — Я. Филипович (21). 1:1 — Бордачев (62, автогол). 1:2 — Матвейчик (67).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гоголашвили (33).