Футболисты «Наполи» завершили сезон разгромом «Специи»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Специи, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи в матче забили Маттео Политано (4-я минута), Петр Зелиньский (25) и Диего Демме (36).

Команда Лучано Спаллетти завершила чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, набрав в 38 матчах 79 очков. Неаполитанцы будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Специя» (36 очков) заняла 16-е место в таблице, сохранив прописку в элитном дивизионе итальянского футбола.