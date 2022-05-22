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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Наполи» завершили сезон разгромом «Специи»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Футболисты «Наполи» разгромили на выезде «Специю» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча, прошедшая в воскресенье в Специи, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи в матче забили Маттео Политано (4-я минута), Петр Зелиньский (25) и Диего Демме (36).

Команда Лучано Спаллетти завершила чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, набрав в 38 матчах 79 очков. Неаполитанцы будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Специя» (36 очков) заняла 16-е место в таблице, сохранив прописку в элитном дивизионе итальянского футбола.

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