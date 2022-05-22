Футболисты «Днепра» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

В первой из них футболисты могилевского «Днепра» одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на своем поле брестское «Динамо» со счетом 2:0. Оба мяча во втором тайме этой игры забил полузащитник могилевчан Артем Федянин. После этой победы «Днепр» набрал 5 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице.
Матчи с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси перенесены: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Вчера в решающем поединке кубкового турнира «Гомель» обыграл БАТЭ со счетом 2:1.
Результаты остальных встреч 9-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:0, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район) — 2:1.
Положение команд: БАТЭ — 20 очков, «Энергетик-БГУ» — 19, «Минск» — 16, «Шахтер», «Динамо» (Минск) — по 15, «Славия», «Слуцк» — по 13, «Ислочь», «Неман» (Гродно) — по 12, «Гомель», «Белшина» — по 10, «Торпедо-БелАЗ» — 8, «Витебск» — 7, «Днепр» — 5, «Арсенал», «Динамо» (Брест) — по 4.
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.