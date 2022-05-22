Футболисты «Днепра» добыли первую победу в чемпионате Беларуси

В первой из них футболисты могилевского «Днепра» одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на своем поле брестское «Динамо» со счетом 2:0. Оба мяча во втором тайме этой игры забил полузащитник могилевчан Артем Федянин. После этой победы «Днепр» набрал 5 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице.