«Манчестер Сити» стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Илкай Гюндоган (76-я и 81-я минуты) и Родри (78). У «Астон Виллы», которая вела со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш (37) и Фелипе Коутиньо (69).

На момент начала заключительного тура преимущество «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» составляло одно очко. «Ливерпуль» в своем матче, который проходил параллельно, на домашнем поле встречался с «Вулверхэмптоном», подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Садио Мане (24), Мохаммед Салах (84) и Эндрю Робертсон (89), у гостей отличился Педро Нето (3).

Главным тренером «Астон Виллы» является бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который выступал за клуб с 1998 по 2015 год и стал в его составе победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА (ныне Лига Европы), Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка Англии и трехкратным — Кубка английской лиги. Коутинью выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год.

«Манчестер Сити» набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея. «Ливерпуль» занял второе место с 92 очками. Третьим с 74 очками стал «Челси», четвертым — «Тоттенхэм» (71).

Футболисты «Манчестер Сити» ранее побеждали в чемпионате Англии в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 и 2020/21. Также клуб из Манчестера является шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, восьмикратным победителем Кубка лиги.

Для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы это 32-й титул в тренерской карьере, ранее он работал в испанской «Барселоне» и германской «Баварии». На его счету 10 побед в национальных чемпионатах, по пять — в кубках и суперкубках стран, по три — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, две — в Лиге чемпионов и четыре — в Кубке английской лиги.

Обладатели путевок в еврокубки и лучшие игроки сезона

«Манчестер Сити» занимает пятое место по количеству побед в чемпионате Англии. На первом месте располагается «Манчестер Юнайтед» (20 побед), на втором — «Ливерпуль» (19), на третьем — «Арсенал» (13), на четвертом — «Эвертон» (9). «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился победителем турнира в 2013 году.

Первые четыре команды получили путевки в групповой этап Лиги чемпионов. «Арсенал» (69 очков) и «Манчестер Юнайтед» (58) выступят на групповом этапе Лиги Европы, «Вест Хэм» (56) — в квалификации Лиги конференций. Покинули премьер-лигу «Бёрнли» (35 очков), «Уотфорд» (23) и «Норвич» (22).

Лучшим игроком турнира был признал бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который провел 29 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Бельгиец удостоился этой награды во второй раз в карьере, ранее он получил ее по итогам сезона-2019/20. Де Брюйне повторил достижение португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бывшего нападающего «Арсенала» Тьери Анри.

Лучшими бомбардирами чемпионата стали нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забившие по 23 гола в 35 матчах. Третьим в списке бомбардиров стал Роналду, который забил 18 мячей в 30 играх.