Месси одной фразой оценил дебютный сезон вне «Барселоны»

Футболист фразой «остался горький привкус» оценил результаты команды. «Этот год отличался от других из-за всего, что произошло. Конечно, в 2022 году нас ждет много хорошего. Это будет важный год, и мы собираемся бороться», — заявил он.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне Барселоны, за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.