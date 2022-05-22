«Порту» в 18-й раз выиграл Кубок Португалии, оформив золотой дубль
«Порту» одержал победу над «Тонделой» (3:1) в финале Кубка Португалии.
Порту
«Порту» одержал победу над «Тонделой» (3:1) в финале Кубка Португалии.
Дубль оформил Мехди Тареми, забивший с игры и реализовавший один из двух пенальти, еще один мяч в составе победителей забил Витор Феррейра. Единственный гол «Тонделы» на счету Нето Боржеса.
Таким образом, «Порту» в 18-й раз стал обладателем Кубка страны, оформив золотой дубль. Ранее «драконы» в 30-й раз стали чемпионами Португалии.