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22 мая, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одолело «Витебск» в матче футбольного чемпионате Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Витебска» со счетом 2:1 в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В середине первого тайма динамовцы вышли вперед того, как Иван Бахар реализовал пенальти. После перерыва гости заиграли активнее и на 70-й минуте встречи Никита Баранок сравнял результат. Хозяев ничья не устраивала и на 2-й компенсированной минуте они сумели вырвать победу, благодаря точному удару Владислава Ложкина.

Результаты других игр: «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Неман» (Гродно) — 1:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:0, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район) — 2:1.

Матчи с участием финалистов розыгрыша Кубка Беларуси перенесены: «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». В решающем поединке кубкового турнира «Гомель» обыграл БАТЭ со счетом 2:1.

Положение команд: БАТЭ — 20 очков, «Энергетик-БГУ» — 19, «Динамо» (Минск) — 18, «Минск» — 16, «Шахтер» — 15, «Славия» — 14, «Слуцк», «Неман» — по 13, «Ислочь» — 12, «Гомель», «Белшина» — по 10, «Торпедо-БелАЗ» — 8, «Витебск» — 7, «Днепр» — 5, «Арсенал», «Динамо» (Брест) — по 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 мая. «Минск» — «Арсенал».

27 мая. «Ислочь» — «Днепр», «Слуцк» — «Гомель».

28 мая. «Динамо» (Брест) — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск».

29 мая. «Энергетик-БГУ» — «Славия», «Неман» — «Белшина».

Динамо Мн
2:1
Первый тайм: 0:0
Витебск
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