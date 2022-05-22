Минское «Динамо» одолело «Витебск» в матче футбольного чемпионате Беларуси

В середине первого тайма динамовцы вышли вперед того, как Иван Бахар реализовал пенальти. После перерыва гости заиграли активнее и на 70-й минуте встречи Никита Баранок сравнял результат. Хозяев ничья не устраивала и на 2-й компенсированной минуте они сумели вырвать победу, благодаря точному удару Владислава Ложкина.