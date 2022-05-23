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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:18 (мск), источник: ТАСС

«Вильярреал» впервые с 2008 года победил «Барселону» в чемпионате Испании по футболу

Победа помогла команде Унаи Эмери занять седьмое место в турнирной таблице национального первенства и получить путевку в квалификационный раунд Лиги конференций следующего сезона.

Барселона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. «Вильярреал» в ночь на понедельник на выезде победил «Барселону» со счетом 2:0 в матче заключительного тура чемпионата Испании по футболу и занял седьмое место в турнирной таблице национального первенства.

В составе «Вильярреала» голы забили Альфонсо Педраза (41-я минута), Мойсес Гомес (55). В предыдущий раз «Вильярреал» побеждал «Барселону в 2008 году. Победа позволила “Вильярреалу” занять седьмое место по итогам чемпионата Испании с 59 очками после 38 встреч.

В 2021 году «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери победил в Лиге Европы, в текущем сезоне клубу удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Эмери одержал третью победу в карьере над «Барселоной», предыдущий раз ему это удавалось в 2017 году в ⅛ финала Лиги чемпионов, когда испанский специалист возглавлял французский ПСЖ. Его клуб победил «Барселону» дома со счетом 4:0 и уступил в гостях — 1:6.

В других матчах заключительного тура «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, «Севилья» победила «Атлетик» (1:0). Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий «Реала» Карим Бензема с 27 голами.

«Барселона» завершила чемпионат на втором месте с 73 очками, чемпионом страны досрочно стал «Реал» (86 очков), третье место занял «Атлетико»(71).

В следующем сезоне «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», ставшая четвертой, сыграют на групповом этапе Лиге чемпионов, «Бетис» и «Реал Сосьедад», занявшие пятое и шестое место соответственно, выступят на групповом этапе Лиги Европы, «Вильярреал» сыграет в квалификации Лиги конференций. «Гранада», «Леванте» и «Алавес» заняли 18-е, 19-е и 20-е место соответственно и покинули высший дивизион чемпионата Испании.

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