Левандовски второй раз подряд стал обладателем «Золотой бутсы»

За сезон Левандовски забил в немецкой Бундеслиге 35 мячей. Вторым в рейтинге стал форвард парижского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе (28 голов), третье место поделили итальянский форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле и французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема (по 27 голов).

Левандовски получит «Золотую бутсу» во второй раз подряд. Лидером по числу наград является аргентинец Лионель Месси (6 раз), вторым — португалец Криштиану Роналду (4).

Левандовски — десятикратный чемпион Германии (восемь раз с «Баварией» и дважды — с дортмундской «Боруссией»), победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии». Ранее в мае поляк не исключил, что покинет клуб, несмотря на действующий до лета 2023 года контракт, однако президент баварцев Герберт Хайнер заверил, что 33-летний польский форвард целиком отработает соглашение с клубом.