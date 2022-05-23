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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Левандовски второй раз подряд стал обладателем «Золотой бутсы»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром европейских футбольных чемпионатов сезона-2021/22 и будет награжден призом «Золотая бутса».

Бавария
ПСЖ
Лацио
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Источник: Reuters

За сезон Левандовски забил в немецкой Бундеслиге 35 мячей. Вторым в рейтинге стал форвард парижского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе (28 голов), третье место поделили итальянский форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле и французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема (по 27 голов).

Левандовски получит «Золотую бутсу» во второй раз подряд. Лидером по числу наград является аргентинец Лионель Месси (6 раз), вторым — португалец Криштиану Роналду (4).

Левандовски — десятикратный чемпион Германии (восемь раз с «Баварией» и дважды — с дортмундской «Боруссией»), победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии». Ранее в мае поляк не исключил, что покинет клуб, несмотря на действующий до лета 2023 года контракт, однако президент баварцев Герберт Хайнер заверил, что 33-летний польский форвард целиком отработает соглашение с клубом.

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