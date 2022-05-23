Килиан Мбаппе обратился к «Реалу» и Флорентино Пересу после продления контракта с «ПСЖ»

«Хотел бы искренне поблагодарить “Реал” и его президента Флорентино Переса. Признаю удачу и привилегию быть желанным для такого великого клуба. Понимаю ваше разочарование. Я буду вашим первым болельщиком в финале Лиги чемпионов, в Париже, в моём доме. Очень счастлив, что могу продолжать прогрессировать во Франции, стране, которая видела, как я родился, вырос и реализовал себя. И это даёт мне возможность продолжать преследовать свои мечты», — приводит слова Мбаппе Marca.