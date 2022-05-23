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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Баварии» Нойер продлил контракт с клубом

Голкипер и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер досрочно продлил соглашение с командой, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Соглашение с 36-летним вратарем рассчитано до июня 2024 года.

«Я очень рад, что мой путь в “Баварии” продолжается. У нас снова будет очень хорошая команда, с которой мы сможем бороться за все титулы. Как вратарь, капитан и лидер, я хочу быть опорой и решающим фактором в достижении наших целей. Мы хотим выигрывать в чемпионате, побеждать в Кубке Германии и Лиге чемпионов», — сказал Нойер.

Нойер перешел в «Баварию» в 2011 году из «Шальке» и стал с командой 10-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка и шестикратным — Суперкубка страны. Также на его счету по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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