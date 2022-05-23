Капитан «Баварии» Нойер продлил контракт с клубом

«Я очень рад, что мой путь в “Баварии” продолжается. У нас снова будет очень хорошая команда, с которой мы сможем бороться за все титулы. Как вратарь, капитан и лидер, я хочу быть опорой и решающим фактором в достижении наших целей. Мы хотим выигрывать в чемпионате, побеждать в Кубке Германии и Лиге чемпионов», — сказал Нойер.