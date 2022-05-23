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16:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» получит от «ПСЖ» 35 миллионов евро в связи с продлением контракта с Мбаппе

«Монако», бывший клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, получит 35 миллионов евро в связи с продлением игроком контракта с клубом.

Монако
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По данным RMC Sport, трансфер Мбаппе в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году обошелся парижскому клубу в 180 миллионов евро: первый платеж — 90 миллионов евро, второй — 55 миллионов евро.

Выплата оставшихся 35 миллионов евро должна была произойти в том случае, если парижане продадут игрока, а не он уйдет на правах свободного агента, или продлят с ним контракт.

21 мая, стало известно, что Мбаппе подписал соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

В сезоне-2021/22 француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

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