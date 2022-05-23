«Монако» получит от «ПСЖ» 35 миллионов евро в связи с продлением контракта с Мбаппе

По данным RMC Sport, трансфер Мбаппе в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году обошелся парижскому клубу в 180 миллионов евро: первый платеж — 90 миллионов евро, второй — 55 миллионов евро.

Выплата оставшихся 35 миллионов евро должна была произойти в том случае, если парижане продадут игрока, а не он уйдет на правах свободного агента, или продлят с ним контракт.

21 мая, стало известно, что Мбаппе подписал соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.