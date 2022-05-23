Терзич назначен главным тренером футбольного клуба «Боруссия» из Дортмунда

Терзич находился в системе «Боруссии» с 2010 по 2013 год, а также с 2018 года по настоящее время. Он тренировал юношей, а также работал в штабе главной команды. С 13 декабря 2020 года до конца сезона-2020/21 он исполнял обязанности главного тренера клуба. Был тренером в английском «Вест Хэме» и турецком «Бешикташе».