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16:43 (мск), источник: ТАСС

Терзич назначен главным тренером футбольного клуба «Боруссия» из Дортмунда

Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Боруссия Д
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Источник: AP 2022

ТАСС, 23 мая. Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда объявил о назначении на пост главного тренера немца Эдина Терзича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 39-летним тренером рассчитан до 30 июня 2025 года. На этом посту Терзич сменит Марко Розе, покинувшего клуб 20 мая.

Терзич находился в системе «Боруссии» с 2010 по 2013 год, а также с 2018 года по настоящее время. Он тренировал юношей, а также работал в штабе главной команды. С 13 декабря 2020 года до конца сезона-2020/21 он исполнял обязанности главного тренера клуба. Был тренером в английском «Вест Хэме» и турецком «Бешикташе».

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 69 очков в 34 матчах. В следующем сезоне дортмундский клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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