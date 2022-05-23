Терзич назначен главным тренером футбольного клуба «Боруссия» из Дортмунда
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
ТАСС, 23 мая. Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда объявил о назначении на пост главного тренера немца Эдина Терзича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 39-летним тренером рассчитан до 30 июня 2025 года. На этом посту Терзич сменит Марко Розе, покинувшего клуб 20 мая.
Терзич находился в системе «Боруссии» с 2010 по 2013 год, а также с 2018 года по настоящее время. Он тренировал юношей, а также работал в штабе главной команды. С 13 декабря 2020 года до конца сезона-2020/21 он исполнял обязанности главного тренера клуба. Был тренером в английском «Вест Хэме» и турецком «Бешикташе».
В минувшем сезоне «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 69 очков в 34 матчах. В следующем сезоне дортмундский клуб выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.