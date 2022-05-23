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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Милана» получит новую чемпионскую медаль вместо украденной

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получит новую чемпионскую медаль, сообщает пресс-служба серии А.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

56-летний тренер привел «Милан» к победе в чемпионате Италии — это его первый трофей в карьере.

Во время празднований у Пиоли украли медаль. Он попросил вернуть ее, однако серия А объявила, что вручит ему новую.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

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