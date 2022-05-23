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20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об ультиматуме Роналду руководству «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был недоволен назначением Ральфа Рангника на пост главного тренера клуба. Об этом стало известно ESPN.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ESPN получили информацию от источника в клубе, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за Рангника. Он поставил ультиматум руководству «красных дьяволов», что покинет клуб, если немецкий специалист останется на посту.

21 апреля стало известно, что Рангника сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, известный по работе в «Аяксе». Он подписал контракт до 2025 года.

Рангник возглавил «Юнайтед» в ноябре 2021-го. Немец руководил командой в сезоне-2021/2022.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Он прежде выступал за «красных дьяволов»: МЮ стал первым зарубежным клубом для португальца. Он защищал цвета «Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего выступал за «Реал» и «Ювентус».

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