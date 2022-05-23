Стало известно об ультиматуме Роналду руководству «Манчестер Юнайтед»

ESPN получили информацию от источника в клубе, что Роналду угрожал уходом из «Юнайтед» из-за Рангника. Он поставил ультиматум руководству «красных дьяволов», что покинет клуб, если немецкий специалист останется на посту.

21 апреля стало известно, что Рангника сменит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг, известный по работе в «Аяксе». Он подписал контракт до 2025 года.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Он прежде выступал за «красных дьяволов»: МЮ стал первым зарубежным клубом для португальца. Он защищал цвета «Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего выступал за «Реал» и «Ювентус».