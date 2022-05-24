Агент Кокорина: «Саша планирует остаться в Италии и добиться больше игрового времени для себя»

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя. Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени всвязи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — сказал Бердышев «СЭ».