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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Кокорина: «Саша планирует остаться в Италии и добиться больше игрового времени для себя»

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем российского футболиста.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя. Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени всвязи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — сказал Бердышев «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне футболист провел на поле в сумме 125 минут. Контракт Кокорина с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

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