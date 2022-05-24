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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соперничество «Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть в европейском футболе. Команды уже стали легендарными

И здорово, что шоу будет продолжаться.

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

На то, чтобы прийти в себя после невероятной развязки сезона в АПЛ, почти всем понадобилось какое-то время. Это и правда было предельно драматично и эмоционально. А самое лучшее во всем этом — то, что шоу будет продолжаться.

Но для начала необходимо зафиксировать: соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — лучшее, что есть сейчас в европейском футболе.

Если взять последние четыре сезона, то в двух из них все решалось в последнем туре. И пусть в чемпионате-2018/19 у «Сити» не возникло никаких проблем с «Брайтоном», зато сейчас интрига жила до последних минут. При этом оба этих сезона были нормальными — в том смысле, что не были скомканы никакими внешними обстоятельствами. Заметное преимущество у «Ливерпуля» или «Сити» было в ковидный и постковидный чемпионаты с их специфическим календарем.

В трех из четырех этих сезонов «Сити» и «Ливерпуль» набирали более 90 очков, причем в двух случаях делали это вдвоем. И это, конечно, потрясающий уровень стабильности и доминирования. Просто для сравнения: до этого рубеж в 90 и более баллов после перехода на трехочковую систему в истории АПЛ пробивали всего семь раз, и это всегда была только одна команда: «МЮ» — 1999/00 (91), «Арсенал» — 2003/04 (90), «Челси» — 2004/05 (95), «Челси» — 2005/06 (91), «МЮ» — 2008/09 (90), «Челси» — 2016/17 (93) и «Манчестер Сити» — 2017/18 (100).

И вот что было потом: сезон-2018/19 — «Сити» (98) и «Ливерпуль» (97); сезон-2019/20 — «Ливерпуль» (99); сезон-2021/22 — «Сити» (93) и «Ливерпуль» (92).

То есть «Ливерпуль» — 2019, ставший вторым с 97 очками, не был бы чемпионом только в двух случаях, уступая «Сити» — 2018 и самому себе золотого сезона. Да даже нынешних 92 баллов хватило бы для титула в подавляющем большинстве случаев.

Ну и, наконец, последняя порция занимательной арифметики: если суммировать все очки за четыре сезона, то у «Сити» получается 358 баллов, а у «Ливерпуля» — 357. Потрясающая плотность!

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Лига чемпионов 2021/2022
Финал, 28.05.2022, 22:00

Ливерпуль-Реал-

Такого эпичного противостояния в европейском футболе не было давно. Пожалуй, уступает даже испанское класико 2010-х с Лео Месси и Криштиану Роналду в главных ролях и кучей других значимых персонажей рядом с ними — Пепой Гвардиолой, Жозе Моуринью, Зинедином Зиданом, Хави, Андресом Иньеста Неймаром, Луисом Суаресом, Гаретом Бэйлом, Лукой Модричем, Месутом Озилом и так далее. Очные матчи «Реала» и «Барселоны» были великим зрелищем и привлекали внимание всего мира, но в период с 2009 по 2018 год (исключая чемпионский сезон «Атлетико» в 2014-м) титульная интрига жила до последнего тура всего трижды.

И главное, мы почти наверняка увидим продолжение этого шоу. Внутри АПЛ составить конкуренцию «Сити» и «Ливерпулю» особо некому. «Челси» переживает период смены владельца и соответствующей этому турбулентности, и что за команда будет в августе на «Стэмфорд Бридж», пока неясно. Эрику тен Хагу нужно будет пройти долгий путь с «МЮ». «Тоттенхэм»? Скажем так, сомнительно.

Единственное, что может как-то на это повлиять, — чемпионат мира, который пройдет в ноябре и декабре. Такого опыта ни у кого еще не было, и повернуться ситуация может по-всякому, особенно учитывая климат в Катаре. То, когда и в каком состоянии вернутся из сборных игроки, может стать важным и пока не слишком хорошо просчитываемым фактором.

Дмитрий Гирин

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