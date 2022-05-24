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09:33 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» может оставить Почеттино еще на год и позвать Гвардиолу в 2023-м

Маурисио Почеттино может продолжить работу в качестве главного тренера «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как передает Sports.fr со ссылкой на L'Equipe, парижане считают тренерский вопрос очень важным, в том числе из-за желания угодить форварду Килиану Мбаппе, продлившему с клубом контракт до 2025 года. Больше всего они хотели бы пригласить Зинедина Зидана, однако договориться с ним очень тяжело.

Новым вариантом называется возможное назначение Пепа Гвардиолы в 2023 году, когда у него истечет контракт с «Манчестер Сити».

До тех пор Почеттино может остаться в команде, тем более что аргентинец хорошо ладит с Мбаппе, а руководство «ПСЖ» никоим образом не хотело бы портить отношения со звездным нападающим. В качестве альтернативы рассматривается назначение нового тренера на год.

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