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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович: я дал обещание вернуть «Милан» туда, где он должен быть, и мне это удалось

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о победе команды в чемпионате Италии сезона-2021/2022 и напомнил, что выполнил своё обещание.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В последний раз, когда “Милан” выигрывал, я был в команде, и сейчас я снова здесь. Два с половиной года назад я дал обещание вернуть “Милан” туда, где он должен быть, и мне это удалось, хотя многие не верили.

Что насчёт будущего? Буду играть ещё 10 лет и заработаю больше денег. На самом деле, нужно поправить здоровье, и тогда будет более понятно, как обстоят дела. Боюсь завершать карьеру, но, по крайней мере, если и буду заканчивать, то сделаю это, когда захочу», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Милан» одержал победу в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 23 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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