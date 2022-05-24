Ибрагимович: я дал обещание вернуть «Милан» туда, где он должен быть, и мне это удалось

«В последний раз, когда “Милан” выигрывал, я был в команде, и сейчас я снова здесь. Два с половиной года назад я дал обещание вернуть “Милан” туда, где он должен быть, и мне это удалось, хотя многие не верили.



Что насчёт будущего? Буду играть ещё 10 лет и заработаю больше денег. На самом деле, нужно поправить здоровье, и тогда будет более понятно, как обстоят дела. Боюсь завершать карьеру, но, по крайней мере, если и буду заканчивать, то сделаю это, когда захочу», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.