Мбаппе: мечта играть за «Реал» не закончилась, я просто подписал контракт на 3 года

На вопрос, закончилась ли его мечта играть за «Реал», Килиан ответил: «Она никогда не заканчивалась и не закончится. Единственное, что я сейчас просто подписал контракт ещё на три года. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на BBC.