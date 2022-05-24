Черчесов оценил шансы подписания Черышева и Дзюбы в «Ференцварош»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил возможность перехода российских футболистов Дениса Черышева и Артема Дзюбы в венгерский клуб.
Ференцварош
Зенит
Валенсия
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил возможность перехода российских футболистов Дениса Черышева и Артема Дзюбы в венгерский клуб.
Напомним, Черышев и Дзюба станут свободными агентами по окончании текущего сезона.
«Я читаю, что отправляют ко мне [в “Ференцварош“] российских футболистов, в частности, Дзюбу и Черышева, но на эту секунду мы не думаем ни об одном, ни о другом в клубе”, — заявил Черчесов в эфире телеканала “Россия 24”.
В прошедшем сезоне 31-летний Денис Черышев выступал за испанскую «Валенсию», а 33-летний Артем Дзюба — за петербургский «Зенит».