Черчесов оценил шансы подписания Черышева и Дзюбы в «Ференцварош»

«Я читаю, что отправляют ко мне [в “Ференцварош“] российских футболистов, в частности, Дзюбу и Черышева, но на эту секунду мы не думаем ни об одном, ни о другом в клубе”, — заявил Черчесов в эфире телеканала “Россия 24”.