Петров пост уже не тот: россиянин покинул руководящие должности в «Монако»

Петров был назначен вице-президентом и генеральным директором «Монако» в феврале 2019 года. Владельцем «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. За клуб из одноименного княжества выступает российский полузащитник Александр Головин.

«По информации RMC Sport, Олег Петров больше не является вице-президентом и генеральным менеджером “Монако”. Отмечается, что российский функционер остается в клубе. Новым исполнительным директором “Монако” назначен Жан-Эммануэль де Витт», — говорится в сообщении.

В марте после вылета «Монако» из Лиги Европы на стадии ⅛ финала издание L'Equipe сообщало о намерении Рыболовлева сменить руководство и тренерский штаб клуба. В числе кандидатов на увольнение французские журналисты называли Петрова. В качестве причины кадровых перестановок назывались неудовлетворительные результаты клуба и в Лиге Европы, и в национальном чемпионате.