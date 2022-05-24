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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петров пост уже не тот: россиянин покинул руководящие должности в «Монако»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянин Олег Петров покинул должности вице-президента и генерального директора футбольного клуба «Монако», сообщает радиостанция RMC.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Петров был назначен вице-президентом и генеральным директором «Монако» в феврале 2019 года. Владельцем «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. За клуб из одноименного княжества выступает российский полузащитник Александр Головин.

«По информации RMC Sport, Олег Петров больше не является вице-президентом и генеральным менеджером “Монако”. Отмечается, что российский функционер остается в клубе. Новым исполнительным директором “Монако” назначен Жан-Эммануэль де Витт», — говорится в сообщении.

В марте после вылета «Монако» из Лиги Европы на стадии ⅛ финала издание L'Equipe сообщало о намерении Рыболовлева сменить руководство и тренерский штаб клуба. В числе кандидатов на увольнение французские журналисты называли Петрова. В качестве причины кадровых перестановок назывались неудовлетворительные результаты клуба и в Лиге Европы, и в национальном чемпионате.

Клуб «Монако» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем сезоне команда сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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