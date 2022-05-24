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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

France Football назвал дату вручения «Золотого мяча»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Церемония вручения ежегодной награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года в Театр дю Шатле в Париже, сообщается на официальном сайте журнала France Football.

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Источник: AP 2022

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Списки кандидатов в номинациях 2022 года у мужчин и женщин, а также на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю будут обнародованы 12 августа.

В прошлом году награды получили нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс, полузащитник «Барселоны» Педри и голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

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