France Football назвал дату вручения «Золотого мяча»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Церемония вручения ежегодной награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года в Театр дю Шатле в Париже, сообщается на официальном сайте журнала France Football.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Церемония вручения ежегодной награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года в Театр дю Шатле в Париже, сообщается на официальном сайте журнала France Football.
«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.
Списки кандидатов в номинациях 2022 года у мужчин и женщин, а также на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю будут обнародованы 12 августа.
В прошлом году награды получили нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс, полузащитник «Барселоны» Педри и голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.