Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Осасуна
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Венеция
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
22.05
Динамо Мн
Витебск
21
22.05
Днепр-Могилев
Динамо Брс
20
22.05
Славия М
Неман
11
21.05
Белшина
Ислочь
21
20.05
Арсенал Д
Энергетик-БГУ
02
20.05
Минск
Шахтер С
10
15.05
Ислочь
Славия М
02
15.05
Неман
Арсенал Д
20
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:40 (мск), источник: БЕЛТА

Артем Федянин стал лучшим игроком 9-го тура чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Федянин признан лучшим игроком девятого тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: abff.by

В минувшее воскресенье в победной домашней встрече с брестским «Динамо» (2:0) 28-летний полузащитник могилевского «Днепра» помог своему клубу добыть первую викторию, оформив голевой дубль. На 59-й минуте Артем Федянин эффектным дальним ударом во второй раз поразил ворота брестчан и этот гол стал самым красивым в минувшем туре.

Самый эффектный сэйв тура совершил голкипер «Минска» Павел Пришивалко, отразивший мяч после опаснейшего удара лидера атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо. Благодаря надежной игре своего 22-летнего вратаря минчане смогли обыграть одного из главных фаворитов первенства со счетом 1:0.

Положение команд перед встречами 10-го тура: БАТЭ (Борисов) — 20 очков (8 матчей), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 18 (9), «Минск» — 16 (9), «Шахтер» — 15 (9), «Славия» (Мозырь) — 14 (9), «Слуцк» — 13 (8), «Неман» (Гродно) — 13 (9), «Ислочь» (Минский район) — 12 (9), «Гомель» — 10 (8), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8 (8), «Витебск» — 7 (9), «Днепр» — 5 (9), «Динамо» (Брест) — 4 (9), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (9).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 мая — «Минск» — «Арсенал».

27 мая — «Ислочь» — «Днепр», «Слуцк» — «Гомель».

28 мая — «Динамо» (Брест) — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск».

29 мая — «Энергетик-БГУ» — «Славия», «Неман» — «Белшина».

Днепр-Могилев
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Блогерша поделилась лайфхаком, как защитить одежду от пятен косметики
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь