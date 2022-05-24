Артем Федянин стал лучшим игроком 9-го тура чемпионата Беларуси
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Федянин признан лучшим игроком девятого тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Федянин признан лучшим игроком девятого тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В минувшее воскресенье в победной домашней встрече с брестским «Динамо» (2:0) 28-летний полузащитник могилевского «Днепра» помог своему клубу добыть первую викторию, оформив голевой дубль. На 59-й минуте Артем Федянин эффектным дальним ударом во второй раз поразил ворота брестчан и этот гол стал самым красивым в минувшем туре.
Самый эффектный сэйв тура совершил голкипер «Минска» Павел Пришивалко, отразивший мяч после опаснейшего удара лидера атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо. Благодаря надежной игре своего 22-летнего вратаря минчане смогли обыграть одного из главных фаворитов первенства со счетом 1:0.
Положение команд перед встречами 10-го тура: БАТЭ (Борисов) — 20 очков (8 матчей), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Динамо» (Минск) — 18 (9), «Минск» — 16 (9), «Шахтер» — 15 (9), «Славия» (Мозырь) — 14 (9), «Слуцк» — 13 (8), «Неман» (Гродно) — 13 (9), «Ислочь» (Минский район) — 12 (9), «Гомель» — 10 (8), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8 (8), «Витебск» — 7 (9), «Днепр» — 5 (9), «Динамо» (Брест) — 4 (9), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (9).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.
В следующем туре встречаются:
26 мая — «Минск» — «Арсенал».
27 мая — «Ислочь» — «Днепр», «Слуцк» — «Гомель».
28 мая — «Динамо» (Брест) — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск».
29 мая — «Энергетик-БГУ» — «Славия», «Неман» — «Белшина».