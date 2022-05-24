Артем Федянин стал лучшим игроком 9-го тура чемпионата Беларуси

В минувшее воскресенье в победной домашней встрече с брестским «Динамо» (2:0) 28-летний полузащитник могилевского «Днепра» помог своему клубу добыть первую викторию, оформив голевой дубль. На 59-й минуте Артем Федянин эффектным дальним ударом во второй раз поразил ворота брестчан и этот гол стал самым красивым в минувшем туре.