«Реал» заплатит за переход Чуамени из «Монако» 80 млн евро
Полузащитник французского «Монако» Орельен Чуамени перейдет в испанский «Реал Мадрид». Об этом сообщил RMC Sport.
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Полузащитник французского «Монако» Орельен Чуамени перейдет в испанский «Реал Мадрид». Об этом сообщил RMC Sport.
По данным источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Чуамени подпишет с «королевским клубом» контракт до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне 22-летний Орельен Чуамени провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.