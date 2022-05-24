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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:40 (мск), источник: Sport24

«Реал» заплатит за переход Чуамени из «Монако» 80 млн евро

Полузащитник французского «Монако» Орельен Чуамени перейдет в испанский «Реал Мадрид». Об этом сообщил RMC Sport.

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По данным источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Чуамени подпишет с «королевским клубом» контракт до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне 22-летний Орельен Чуамени провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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