АПЛ одобрила продажу «Челси» новому владельцу

Ранее появилась информация, что в начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Из указанной суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, а 1,75 новые владельцы вложат в развитие клуба.