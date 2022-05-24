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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АПЛ одобрила продажу «Челси» новому владельцу

Руководство английской премьер-лиги одобрило продажу футбольного клуба «Челси» новому владельцу, сообщает сайт лиги.

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Ранее появилась информация, что в начале мая группа собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом договорилась о покупке «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Из указанной суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, а 1,75 новые владельцы вложат в развитие клуба.

Сделка должна еще пройти процедуру одобрения правительством Великобритании.

«Челси» с 2003 года принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу, 2 марта он объявил о намерении продать команду.

Правительство Великобритании 10 марта ввело против Абрамовича санкции, из-за которых продажа клуба была приостановлена и может состояться только по специальному разрешению правительства.

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