«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит подходящее предложение

По информации источника, парижане готовы расстаться с бразильцем, если по нему поступит подходящее предложение. Сам игрок хочет продолжить свою карьеру в столице Франции. Недавно бразилец стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить 100 и более голов за три разных клуба. 100 и более голов за три разных клуба забивали Ромарио (ПСВ, «Васко да Гама» и «Фламенго») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»).