Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт лиги.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт лиги.
Немецкий специалист завоевал данную награду второй раз в карьере. Впервые Клопп выиграл её в 2020 году.
«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на второй позиции, набрав 92 очка. Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 93 балла. При этом мерсисайдцы выиграли оба национальных Кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.
Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 54-летний специалист выиграл с «красными» шесть трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Контракт Клоппа с английским клубом действует до 2026 года.