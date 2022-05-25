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13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это абсолютное зло». Генеральный директор Серии А — о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво высказался о продлении контракта форварда Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — это нехорошо, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к этому. Пока в футболе есть клубы, которые продолжают платить эти напыщенные цифры, система всегда будет оставаться неустойчивой, руководствуясь только логикой тех, у кого больше денег. Особенно это важно для клубов, принадлежащих государству, а не индивидуальным предпринимателям», — приводит слова Сьерво Marca.

Ранее стало известно, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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