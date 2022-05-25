«Это абсолютное зло». Генеральный директор Серии А — о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»

«То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — это нехорошо, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к этому. Пока в футболе есть клубы, которые продолжают платить эти напыщенные цифры, система всегда будет оставаться неустойчивой, руководствуясь только логикой тех, у кого больше денег. Особенно это важно для клубов, принадлежащих государству, а не индивидуальным предпринимателям», — приводит слова Сьерво Marca.