Агент Головина ответил на вопрос о возвращении футболиста в РПЛ

Его слова передает Metaratings.ru.

«Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ. У нас были предложения от клубов из Испании и Англии. В “Монако” Головина все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев», — сказал Клюев.

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» завоевало бронзовые медали и квалифицировалось в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с третьего отборочного раунда пути нечемпионов.