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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:41 (мск), источник: Газета.Ру

Агент Головина ответил на вопрос о возвращении футболиста в РПЛ

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о возможном возвращении футболисты в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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Источник: AP 2022

Его слова передает Metaratings.ru.

«Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ. У нас были предложения от клубов из Испании и Англии. В “Монако” Головина все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев», — сказал Клюев.

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» завоевало бронзовые медали и квалифицировалось в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с третьего отборочного раунда пути нечемпионов.

Ранее сообщалось, что Головин разделил с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси шестое место в Лиге 1 по среднему числу пасов под удар за игру.

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