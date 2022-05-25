Неймар не собирается покидать «ПСЖ» этим летом

— На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «ПСЖ», — цитирует Неймара L'Equipe со ссылкой на эфир YouTube-канала «Oh My Goal».

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.