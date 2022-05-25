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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар не собирается покидать «ПСЖ» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не собирается покидать французский клуб в это межсезонье.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «ПСЖ», — цитирует Неймара L'Equipe со ссылкой на эфир YouTube-канала «Oh My Goal».

В сезоне-2021/22 Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов продать нападающего в другой клуб, если получит интересное предложение.

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