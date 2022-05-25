Футболист «Милана» Ибрагимович перенес операцию и пропустит более семи месяцев

«Долгое время планировалось, что артроскопия навсегда устранит нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки с латеральным укреплением и восстановлением мениска. Операция прошла на отлично, прогноз [восстановления] оценивается в 7−8 месяцев», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. «Милан» по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.