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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
17:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Милана» Ибрагимович перенес операцию и пропустит более семи месяцев

ТАСС, 25 мая. Шведский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович перенес операцию на колене и пропустит 7−8 месяцев. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

«Долгое время планировалось, что артроскопия навсегда устранит нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки с латеральным укреплением и восстановлением мениска. Операция прошла на отлично, прогноз [восстановления] оценивается в 7−8 месяцев», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. «Милан» по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.

Ибрагимовичу 40 лет, его действующий контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы.

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