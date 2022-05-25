Салах рассказал о планах на следующий сезон

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Срок контракта Салаха с «красными» истекает в конце следующего сезона, переговоры о его продлении продолжаются. Ранее СМИ сообщали об интересе к египетскому нападающему со стороны французского «ПСЖ» и мадридского «Реала».

«Я не хочу говорить о контракте. Я точно останусь в следующем сезоне, дальше — посмотрим. Я не хочу быть эгоистичным, я думаю о команде. Это действительно важная неделя для нас», — цитирует Салаха Франс Пресс.

Одноклубник египтянина Садио Мане также отказался надолго связывать свое будущее с «Ливерпулем». Интерес к сенегальскому футболисту, чей контракт с клубом истекает в 2023 году, проявляет мюнхенская «Бавария».