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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салах рассказал о планах на следующий сезон

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах в преддверии финала Лиги чемпионов против испанского «Реала» подтвердил, что намерен отработать контракт с клубом в следующем сезоне.

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Срок контракта Салаха с «красными» истекает в конце следующего сезона, переговоры о его продлении продолжаются. Ранее СМИ сообщали об интересе к египетскому нападающему со стороны французского «ПСЖ» и мадридского «Реала».

«Я не хочу говорить о контракте. Я точно останусь в следующем сезоне, дальше — посмотрим. Я не хочу быть эгоистичным, я думаю о команде. Это действительно важная неделя для нас», — цитирует Салаха Франс Пресс.

Одноклубник египтянина Садио Мане также отказался надолго связывать свое будущее с «Ливерпулем». Интерес к сенегальскому футболисту, чей контракт с клубом истекает в 2023 году, проявляет мюнхенская «Бавария».

«На вопрос о моем будущем я отвечу после Лиги чемпионов», — сказал Мане.

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