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00:15 (мск), источник: Sports.Ru

Магуайр, Лукаку, Бруну, Кепа, Ляказетт, Погба — в сборной худших игроков АПЛ-2021/22 от ESPN

ESPN представил команду из игроков АПЛ, проведших неудачный сезон.

Челси
Манчестер Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Причиной попадания игроков в символическую сборную были недостаточно высокий уровень выступлений, проблемы со здоровьем, несоответствие затрат результату.

Вратарь: Кепа АррисабалагаЧелси»).

Защитники: Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Харри Магуайр (все — «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»).

Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу ЛукакуЧелси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

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