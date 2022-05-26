Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
22.05
Венеция
Кальяри
00
22.05
Салернитана
Удинезе
04
22.05
Интер
Сампдория
30
22.05
Сассуоло
Милан
03
22.05
Специя
Наполи
03
21.05
Аталанта
Эмполи
01
21.05
Лацио
Верона
33
21.05
Фиорентина
Ювентус
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» закроет сделку по переходу Пауло Дибалы в ближайшие часы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, покидающий туринский клуб на правах свободного агента, станет футболистом «Интера».

Ювентус
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Представители вице-чемпиона Италии в ближайшие часы проведут встречу с агентом аргентинского игрока, на которой закроют сделку. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Дибала стал футболистом «Ювентуса» в 2015 года. С тех пор нападающий в 293 матчах за команду забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Также Дибала стал победителем пяти турниров Серии А, четырёх — Кубка Италии и трёх — Суперкубка страны.

Ранее «Ювентус» и Дибала не смогли договориться об условиях продления контракта. Новой команде форвард достанется свободным агентом.

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Такого не было 17 лет! Казахстан остался в элите на ЧМ. Что происходит?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь