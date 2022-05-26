Дембеле отклонил предложение «Барсы» и перейдет в «ПСЖ». Он сообщил тренерам об уходе
Полузащитник Усман Дембеле переходит из «Барселоны» в «ПСЖ».
Барселона
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Полузащитник Усман Дембеле переходит из «Барселоны» в «ПСЖ».
Как утверждает As, вингер отклонил предложение каталонцев о новом контракте. 25-летний игрок уже сообщил тренерам, что не останется в команде.
Дом, в котором француз жил в Барселоне, уже предлагается снять новым арендаторам.
Дембеле стал лучшим ассистентом Ла Лиги, отдав 13 голевых передач в этом сезоне.