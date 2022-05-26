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15:18 (мск), источник: Sports.Ru

Дембеле отклонил предложение «Барсы» и перейдет в «ПСЖ». Он сообщил тренерам об уходе

Полузащитник Усман Дембеле переходит из «Барселоны» в «ПСЖ».

Барселона
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Источник: Reuters

Как утверждает As, вингер отклонил предложение каталонцев о новом контракте. 25-летний игрок уже сообщил тренерам, что не останется в команде.

Дом, в котором француз жил в Барселоне, уже предлагается снять новым арендаторам.

Дембеле стал лучшим ассистентом Ла Лиги, отдав 13 голевых передач в этом сезоне.

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