«Челси» Абрамовича официально продали американскому миллиардеру

Ранее «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций консорциумом Боэли на сумму 5,3 миллиарда долларов. Однако продажа клуба оказалась под вопросом после отказа владельца команды Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки. Позднее стало известно, что разногласия улажены, стороны нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов перед Абрамовичем.

Затем выяснилось, что сделка должна быть одобрена не только правительством Великобритании, но и властями Португалии, так как Абрамович имеет гражданство этой страны. Члены британского кабинета министров вели переговоры с коллегами в Европейской комиссии о предоставлении им гарантий, необходимых для одобрения сделки. 26 мая Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу клуба.