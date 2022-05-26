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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» Абрамовича официально продали американскому миллиардеру

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сделка по продаже английского футбольного клуба «Челси» американскому консорциуму во главе с бизнесменом Тоддом Боэли завершена, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций консорциумом Боэли на сумму 5,3 миллиарда долларов. Однако продажа клуба оказалась под вопросом после отказа владельца команды Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки. Позднее стало известно, что разногласия улажены, стороны нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов перед Абрамовичем.

Затем выяснилось, что сделка должна быть одобрена не только правительством Великобритании, но и властями Португалии, так как Абрамович имеет гражданство этой страны. Члены британского кабинета министров вели переговоры с коллегами в Европейской комиссии о предоставлении им гарантий, необходимых для одобрения сделки. 26 мая Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу клуба.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также дважды стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта он объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.

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