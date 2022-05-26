Футболисты «Минска» примут «Арсенал» на старте 10-го тура чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 10-го тура подопечные Вадима Скрипченко уверенно переиграли на поле столичного стадиона «Трактор» одного из аутсайдеров турнира дзержинский «Арсенал» со счетом 2:0. В начале встречи отличился ветеран минчан Владимир Хващинский, а на 72-й минуте окончательный результат установил 19-летний Кирилл Черноок. После второй подряд виктории «Минск» вошел в лидирующую тройку, догнав «Энергетик-БГУ». В прошлом туре минчане одолели у себя дома чемпиона страны солигорского «Шахтера» (1:0).