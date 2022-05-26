Футболисты «Минска» примут «Арсенал» на старте 10-го тура чемпионата Беларуси

Сегодня в стартовом поединке 10-го тура подопечные Вадима Скрипченко уверенно переиграли на поле столичного стадиона «Трактор» одного из аутсайдеров турнира дзержинский «Арсенал» со счетом 2:0. В начале встречи отличился ветеран минчан Владимир Хващинский, а на 72-й минуте окончательный результат установил 19-летний Кирилл Черноок. После второй подряд виктории «Минск» вошел в лидирующую тройку, догнав «Энергетик-БГУ». В прошлом туре минчане одолели у себя дома чемпиона страны солигорского «Шахтера» (1:0).
Еще две встречи состоятся завтра: «Ислочь» (Минский район) — «Днепр» (Могилев), «Слуцк» — «Гомель». В субботу, 28 мая, лидер борисовский БАТЭ сыграет в гостях у динамовцев Бреста, идущее третьим минское «Динамо» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» встретится с «Витебском».
Заключительные встречи 10-го тура пройдут 29 мая: «Энергетик-БГУ» — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).
Положение команд: БАТЭ — 20 очков (8 матчей), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Минск» — 19 (10), «Динамо» (Минск) — 18 (9), «Шахтер» — 15 (9), «Славия» (Мозырь) — 14 (9), «Слуцк» — 13 (8), «Неман» (Гродно) — 13 (9), «Ислочь» (Минский район) — 12 (9), «Гомель» — 10 (8), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8 (8), «Витебск» — 7 (9), «Днепр» — 5 (9), «Динамо» (Брест) — 4 (9), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (10).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.