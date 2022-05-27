«Вест Хэм» объявил о расставании с капитаном сборной Украины
Клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Вест Хэм» объявил на своем сайте об уходе из команды атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко.
Клуб Английской премьер лиги (АПЛ) «Вест Хэм» объявил на своем сайте об уходе из команды атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко.
«Андрей Ярмоленко покидает команду после четырех сезонов в восточном Лондоне, во время которых украинский игрок забил ряд важных мячей. 32-летний футболист провел за нашу команду 86 матчей, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач», — говорится в заявлении клуба.
Отмечаются самые примечательные голы Ярмоленко — дубль футболиста во время дебютного матча с «Эвертоном» в 2018 году, гол, принесший победу над «Челси» в 2020-м, и два гола из нынешнего сезона — «Астон Вилле» и «Севилье».
«Вест Хэм» купил капитана сборной Украины в 2018 г. у дортмундской «Боруссии» за 20 млн евро. У Ярмоленко истек контракт, и он уходит из лондонского клуба по свободному трансферу. Ранее сообщалось, что интерес к вингеру проявляет «Фулхэм», в следующем сезоне возвращающийся в АПЛ.
Ярмоленко выступает за сборную Украины с 2009 г. За это время он провел за национальную команду 106 матчей и забил 44 мяча.