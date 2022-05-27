«Вест Хэм» объявил о расставании с капитаном сборной Украины

«Андрей Ярмоленко покидает команду после четырех сезонов в восточном Лондоне, во время которых украинский игрок забил ряд важных мячей. 32-летний футболист провел за нашу команду 86 матчей, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач», — говорится в заявлении клуба.

Отмечаются самые примечательные голы Ярмоленко — дубль футболиста во время дебютного матча с «Эвертоном» в 2018 году, гол, принесший победу над «Челси» в 2020-м, и два гола из нынешнего сезона — «Астон Вилле» и «Севилье».

«Вест Хэм» купил капитана сборной Украины в 2018 г. у дортмундской «Боруссии» за 20 млн евро. У Ярмоленко истек контракт, и он уходит из лондонского клуба по свободному трансферу. Ранее сообщалось, что интерес к вингеру проявляет «Фулхэм», в следующем сезоне возвращающийся в АПЛ.