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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» победила футболистов «Днепра» в матче чемпионата Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района принимали в Молодечно могилевский «Днепр» и выиграли со счетом 3:2. Голевой дубль у победителей оформил нигерийский нападающий Даниэль Созах, еще один мяч забил Владислав Морозов.

Вчера в стартовом матче этого тура «Минск» переиграл на своей арене дзержинский «Арсенал» с результатом 2:0. Голы забили Владимир Хващинский и Кирилл Черноок.

Завтра лидер турнира борисовский БАТЭ сыграет в гостях у динамовцев Бреста, идущее третьим минское «Динамо» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» встретится с «Витебском». Заключительные встречи 10-го тура пройдут 29 мая: «Энергетик-БГУ» — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.

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