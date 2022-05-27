«Ислочь» победила футболистов «Днепра» в матче чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района принимали в Молодечно могилевский «Днепр» и выиграли со счетом 3:2. Голевой дубль у победителей оформил нигерийский нападающий Даниэль Созах, еще один мяч забил Владислав Морозов.

Вчера в стартовом матче этого тура «Минск» переиграл на своей арене дзержинский «Арсенал» с результатом 2:0. Голы забили Владимир Хващинский и Кирилл Черноок.

Завтра лидер турнира борисовский БАТЭ сыграет в гостях у динамовцев Бреста, идущее третьим минское «Динамо» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» встретится с «Витебском». Заключительные встречи 10-го тура пройдут 29 мая: «Энергетик-БГУ» — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).