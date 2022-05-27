СМИ узнали, где Неймар может продолжить карьеру
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси», сообщает ESPN.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси», сообщает ESPN.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордную в истории футбола сумму в 222 миллиона евро. В прошлом году он продлил контракт с парижанами до 2025 года.
По данным источника, после продления контракта с Килианом Мбаппе парижский клуб будет строить команду вокруг более молодых футболистов и намерен избавиться от 30-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно. Его продажа не только даст «ПСЖ» дополнительные средства на приобретение новых игроков, но и разгрузит зарплатную ведомость клуба на 35 млн евро в год.
Новым клубом форварда сборной Бразилии может стать «Челси», которой проявляет к нему интерес на протяжении долгого времени.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 млн евро.