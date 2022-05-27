Футболисты «Гомеля» не удержали победу над «Слуцком» в матче чемпионата Беларуси

Все мячи матча в Слуцке были забиты во втором тайме. Сначала дважды подряд отличились гомельчане — на 47-й минуте игры счет открыл Александр Макась, а еще через две минуты его успех повторил Илья Алексиевич. Хозяева не собирались уступать и через полчаса ответили голевым дублем Арсения Концедайлова — ничья 2:2.