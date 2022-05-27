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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» не удержали победу над «Слуцком» в матче чемпионата Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» не удержали победу над «Слуцком» в гостевом поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Все мячи матча в Слуцке были забиты во втором тайме. Сначала дважды подряд отличились гомельчане — на 47-й минуте игры счет открыл Александр Макась, а еще через две минуты его успех повторил Илья Алексиевич. Хозяева не собирались уступать и через полчаса ответили голевым дублем Арсения Концедайлова — ничья 2:2.

Вчера в стартовом матче этого тура «Минск» переиграл на своей арене дзержинский «Арсенал» с результатом 2:0.

Завтра лидер первенства борисовский БАТЭ сыграет в гостях у динамовцев Бреста, идущее третьим минское «Динамо» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» встретится с «Витебском». Заключительные встречи 10-го тура пройдут 29 мая: «Энергетик-БГУ» — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).

Положение команд: БАТЭ — 20 очков (8 матчей), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Минск» — 19 (10), «Динамо» (Минск) — 18 (9), «Шахтер» — 15 (9), «Ислочь» — 15 (10), «Славия» (Мозырь) — 14 (9), «Слуцк» — 14 (9), «Неман» (Гродно) — 13 (9), «Гомель» — 11 (9), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8 (8), «Витебск» — 7 (9), «Днепр» — 5 (10), «Динамо» (Брест) — 4 (9), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (10).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.

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Первый тайм: 0:0
Гомель
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