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09:28 (мск), источник: Sport24

Мбаппе выступает за уход Неймара из «ПСЖ» из-за испорченных отношений с бразильцем

Руководство «ПСЖ» больше не считает Неймара неприкасаемым и готово продать его летом. Об этом сообщает L'Équipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В частности говорится, об ухудшении отношений Неймара с Килианом Мбаппе. Французская газета подчеркивает, что Килиан не стесняется высмеивать бразильца в приватной обстановке.

В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.

Главной проблемой в продаже Неймара может стать его большая зарплата — 4 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

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