Мбаппе выступает за уход Неймара из «ПСЖ» из-за испорченных отношений с бразильцем

В частности говорится, об ухудшении отношений Неймара с Килианом Мбаппе. Французская газета подчеркивает, что Килиан не стесняется высмеивать бразильца в приватной обстановке.

В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.