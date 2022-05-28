Мбаппе выступает за уход Неймара из «ПСЖ» из-за испорченных отношений с бразильцем
Руководство «ПСЖ» больше не считает Неймара неприкасаемым и готово продать его летом. Об этом сообщает L'Équipe.
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Руководство «ПСЖ» больше не считает Неймара неприкасаемым и готово продать его летом. Об этом сообщает L'Équipe.
В частности говорится, об ухудшении отношений Неймара с Килианом Мбаппе. Французская газета подчеркивает, что Килиан не стесняется высмеивать бразильца в приватной обстановке.
В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.
Главной проблемой в продаже Неймара может стать его большая зарплата — 4 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.