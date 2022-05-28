«Ливерпуль» готов заплатить за Гави 50 млн евро отступных. Хавбек хочет остаться в «Барсе»
«Ливерпуль» намерен приобрести хавбека «Барселоны» Гави.
Барселона
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» намерен приобрести хавбека «Барселоны» Гави.
Мерсисайдцы готовы заплатить за 17-летнего игрока сборной Испании отступные в размере 50 млн евро и предложить ему куда более высокую зарплату в сравнении с той, которую он получает в «блаугране», сообщает Sport.es.
Сам Гави хочет остаться в каталонском клубе, при этом его окружение рассчитывает на увеличение оклада. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.