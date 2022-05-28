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12:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» готов заплатить за Гави 50 млн евро отступных. Хавбек хочет остаться в «Барсе»

«Ливерпуль» намерен приобрести хавбека «Барселоны» Гави.

Барселона
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Источник: Reuters

Мерсисайдцы готовы заплатить за 17-летнего игрока сборной Испании отступные в размере 50 млн евро и предложить ему куда более высокую зарплату в сравнении с той, которую он получает в «блаугране», сообщает Sport.es.

Сам Гави хочет остаться в каталонском клубе, при этом его окружение рассчитывает на увеличение оклада. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

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