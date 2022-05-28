Роман Абрамович выступил с заявлением после продажи «Челси»

«Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своём намерении продать “Челси”. За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для “Челси” подходящего владельца, который был бы в наилучшем положении, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень.



Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришёл в “Челси” почти 20 лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда “Челси”.



Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая “Челси” его новым владельцам, хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба — это честь на всю жизнь. Хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков “Челси” за эти невероятные годы.



Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе. Спасибо», — говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба «Челси».