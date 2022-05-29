СМИ: футболист Модрич продлил контракт с «Реалом» на один год

ТАСС, 29 мая. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» хорват Лука Модрич продлил контракт на один год. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В ночь на воскресенье «Реал» победил английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное подтверждение. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

«Прекрасные новости для “Реала” во время празднования [победы в Лиге чемпионов]: Лука Модрич подписал контракт до июня 2023 года, — написал Романо. — Устная договоренность о продлении соглашения была достигнута два месяца назад, сейчас же уже все подписано и сделка завершена. Официальное заявление последует в скором времени».

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