СМИ: футболист Модрич продлил контракт с «Реалом» на один год
Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
ТАСС, 29 мая. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» хорват Лука Модрич продлил контракт на один год. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В ночь на воскресенье «Реал» победил английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное подтверждение. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
«Прекрасные новости для “Реала” во время празднования [победы в Лиге чемпионов]: Лука Модрич подписал контракт до июня 2023 года, — написал Романо. — Устная договоренность о продлении соглашения была достигнута два месяца назад, сейчас же уже все подписано и сделка завершена. Официальное заявление последует в скором времени».
Модричу 36 лет, в текущем сезоне хорватский полузащитник провел за клуб 45 матчей, забив три мяча и отдав 12 голевых передач. Модрич перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Испании, один раз — обладателем Кубка Испании, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза — суперкубок страны и клубный чемпионат мира, три раза — Суперкубок УЕФА. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции.