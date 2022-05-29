Мане уйдет из «Ливерпуля» летом

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Вингер решил сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Сенегалец готов к новому опыту. «Ливерпуль» подтвердит это официально, пишет журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» — серьезный претендент на Мане, однако окончательного решения пока нет. Трансфер еще не оформлен, так как Садьо хотел дождаться финала Лиги чемпионов.

Как утверждает As, после поражения от «Реала» (0:1) в финале турнира хавбек попрощался с «Ливерпулем». Игрок сказал: «Я хочу поблагодарить фанатов и тренера за все. Желаю этой команде всего наилучшего».