«Монца» впервые в истории вышла в Серию А

Перед этим противостоянием «Монца» и «Пиза» прошли один раунд плей-офф, заняв в Серии Б 4-е и 3-е места соответственно. Их первый очный матч в финале квалификации завершился победой «Монцы» — 2:1.

Таким образом, «Монца» победила «Пизу» в двухматчевом противостоянии со счетом 5:3 и впервые в истории вышла в Серию А.