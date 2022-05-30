«Монца» впервые в истории вышла в Серию А
Чемпионат Италии: таблица и календарь
В Италии состоялся ответный переходной матч за право выступать в Серии А, в котором «Монца» на выезде победила «Пизу» в овертайме со счетом 2:0 (основное время — 2:3).
В Италии состоялся ответный переходной матч за право выступать в Серии А, в котором «Монца» на выезде победила «Пизу» в овертайме со счетом 2:0 (основное время — 2:3).
Перед этим противостоянием «Монца» и «Пиза» прошли один раунд плей-офф, заняв в Серии Б 4-е и 3-е места соответственно. Их первый очный матч в финале квалификации завершился победой «Монцы» — 2:1.
Таким образом, «Монца» победила «Пизу» в двухматчевом противостоянии со счетом 5:3 и впервые в истории вышла в Серию А.
«Монца» никогда не выступала в элитном дивизионе чемпионата Италии. Ее наивысшим достижением в Серии Б является 3-е место в сезонах-1955/56 и −2020/21.