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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:03 (мск), источник: Sport24

«Монца» впервые в истории вышла в Серию А

В Италии состоялся ответный переходной матч за право выступать в Серии А, в котором «Монца» на выезде победила «Пизу» в овертайме со счетом 2:0 (основное время — 2:3).

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Источник: Sport24

Перед этим противостоянием «Монца» и «Пиза» прошли один раунд плей-офф, заняв в Серии Б 4-е и 3-е места соответственно. Их первый очный матч в финале квалификации завершился победой «Монцы» — 2:1.

Таким образом, «Монца» победила «Пизу» в двухматчевом противостоянии со счетом 5:3 и впервые в истории вышла в Серию А.

«Монца» никогда не выступала в элитном дивизионе чемпионата Италии. Ее наивысшим достижением в Серии Б является 3-е место в сезонах-1955/56 и −2020/21.

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