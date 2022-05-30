Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
01
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
21
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
21.05
Анже
Монпелье
20
21.05
Брест
Бордо
24
21.05
Клермон Фут
Лион
12
21.05
Ланс
Монако
22
21.05
Лилль
Ренн
22
21.05
Лорьян
Труа
11
21.05
Марсель
Страсбур
40
21.05
Нант
Сент-Этьен
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты напали на футболистов после матча во Франции

Фанаты французского «Сент-Этьена» напали на футболистов после проигрыша команды в матче за право продолжать выступать в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает ТАСС.

Сент-ЭтьенЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх

Стыковой матч против «Осера» завершился ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Сент-Этьен» уступил со счетом 4:5 и вылетел во второй дивизион чемпионата.

После окончания матча болельщики команды прорвались на поле и закидали игроков, тренеров и персонал стадиона файерами. Участникам встречи пришлось покинуть поле и укрыться в подтрибунном помещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Этьен» наравне «Пари Сен-Жермен» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Франции: на счету каждой команды по десять побед. Также команда шесть раз становилась обладателем Кубка страны. «Сент-Этьен» впервые за 18 лет не сыграет в высшем дивизионе.

29 мая в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0) болельщики устроили беспорядки перед стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

 Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
Медведев отказался сниматься в сериале Netflix
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь