Фанаты напали на футболистов после матча во Франции

Стыковой матч против «Осера» завершился ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Сент-Этьен» уступил со счетом 4:5 и вылетел во второй дивизион чемпионата.

После окончания матча болельщики команды прорвались на поле и закидали игроков, тренеров и персонал стадиона файерами. Участникам встречи пришлось покинуть поле и укрыться в подтрибунном помещении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2n5ZLvkZDQg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Этьен» наравне «Пари Сен-Жермен» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Франции: на счету каждой команды по десять побед. Также команда шесть раз становилась обладателем Кубка страны. «Сент-Этьен» впервые за 18 лет не сыграет в высшем дивизионе.