«Не хочу там играть»: Левандовски пошел на открытый конфликт с «Баварией»

«Моя история с “Баварией” подошла к концу. Я не представляю себе дальнейшего сотрудничества после всего, что произошло. Я не хочу больше там играть», — сказал 33-летний Левандовски на пресс-конференции в понедельник перед сборами национальной команды в преддверии матчей Лиги наций.

«Я думаю, что в данной ситуации трансфер может быть лучшим решением», — добавил он.

Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, но сам поляк 14 мая не исключил, что провел последний матч в составе мюнхенцев. В мае испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что игроком интересуется «Барселона». По информации источника, каталонский клуб не собирается тратить на трансфер игрока более 35 миллионов евро.