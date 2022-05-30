«Не хочу там играть»: Левандовски пошел на открытый конфликт с «Баварией»
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет играть за мюнхенскую «Баварию».
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет играть за мюнхенскую «Баварию».
«Моя история с “Баварией” подошла к концу. Я не представляю себе дальнейшего сотрудничества после всего, что произошло. Я не хочу больше там играть», — сказал 33-летний Левандовски на пресс-конференции в понедельник перед сборами национальной команды в преддверии матчей Лиги наций.
«Я думаю, что в данной ситуации трансфер может быть лучшим решением», — добавил он.
Контракт Левандовского с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, но сам поляк 14 мая не исключил, что провел последний матч в составе мюнхенцев. В мае испанское издание Mundo Deportivo сообщало, что игроком интересуется «Барселона». По информации источника, каталонский клуб не собирается тратить на трансфер игрока более 35 миллионов евро.
Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии». В составе мюнхенского клуба он провел 375 матчей, забил 344 гола и восемь раз становился чемпионом Германии. В 2020 году он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Польши Левандовски провел 129 матчей, в которых забил 75 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команд.